اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب بسوريا خلال محادثات يجريها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.
وكثفت تركيا ومقاتلو المعارضة الذين تدعمهم الهجمات على القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا في منطقة إدلب. ومن المقرر أن يلتقي أردوغان وبوتين يوم الخميس.
وقال أردوغان في أنقرة إن القوات التركية أخرجت مطار النيرب العسكري السوري شرقي مدينة حلب من الخدمة يوم الأحد.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)