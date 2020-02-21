هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 06:07 م

اسطنبول (رويترز) - قالت الرئاسة التركية يوم الجمعة إن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي ضرورة السيطرة على قوات الحكومة السورية ووضع حد للأزمة الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ بوتين أيضا بأن التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه في سوتشي الروسية عام 2018 سينهي القتال في المنطقة الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة السورية.

ولم تشر الرئاسة في نص الاتصال الهاتفي إلى أي اتفاق جديد بين البلدين حول التطورات في سوريا.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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