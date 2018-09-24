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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 08:21 ص 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:21

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)