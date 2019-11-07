هذا المحتوى تم نشره يوم 07 نوفمبر, 2019 09:34 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم 30 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من المكتب الإعلامي للرئاسة التركية. محظور إعادة بيع الصورة أو حفظها في أرشيف.

من دارين باتلر

اسطنبول (رويترز) - اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة وروسيا يوم الخميس بعدم الالتزام باتفاق لانسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة الحدود السورية مع تركيا وقال إنه سيثير هذا الأمر مع الرئيس دونالد ترامب عندما يجتمع معه الأسبوع القادم.

وقبل شهر شنت تركيا مع مقاتلين من المعارضة السورية هجوما عبر الحدود على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي ترى أنها تمثل تهديدا لأمنها. وبعد فرض سيطرتها على منطقة يبلغ طولها 120 كيلومترا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بإبعادها عن المنطقة.

وسيناقش أردوغان تطبيق الاتفاق مع ترامب في واشنطن يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني بعد أن تأكدت زيارته للولايات المتحدة عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين ليل الاربعاء.

وقال قبيل زيارة إلى المجر "بينما نحن نتحدث، لم يف الذين وعدونا بأن وحدات حماية الشعب... ستنسحب خلال 120 ساعة من هنا بوعدهم" مشيرا إلى موعد نهائي محدد في الاتفاق المبرم الشهر الماضي.

وفي وقت سابق قال مسؤولون أتراك إن أردوغان ربما يلغي زيارته إلى الولايات المتحدة احتجاجا على تصويت مجلس النواب الأمريكي بالاعتراف بالقتل الجماعي للأرمن قبل قرن مضى بوصفه إبادة جماعية والسعي لفرض عقوبات على تركيا.

وبعد الاتفاق مع واشنطن توصلت أنقرة إلى اتفاق أيضا مع موسكو تنسحب بموجبه وحدات حماية الشعب الكردية لعمق 30 كيلومترا بطول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا.

لكن أردوغان قال إن هذا الاتفاق لم يتم الوفاء به أيضا إذ لا يزال مقاتلو وحدات حماية الشعب بالشريط الحدودي، مضيفا أنه سيعقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأمر بعد فترة قصيرة من اجتماعه مع ترامب.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في بودابست "لم تستطع الولايات المتحدة خلال 120 ساعة ولا روسيا خلال 150 ساعة إخراج الإرهابيين من المنطقة".

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية بسبب علاقاتها بالمسلحين الذين يشنون تمردا في جنوب شرق تركيا منذ 1984. وتسبب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب التي كانت حليفا رئيسا في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في غضب تركيا.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الأربعاء إن قتالا يدور في المنطقة الواقعة جنوب شرقي مدينة رأس العين السورية الحدودية. وأضاف هناك "خلاف ما" بشأن إذا كانت المنطقة تخضع للاتفاق مع الولايات المتحدة أم روسيا.

وقال المسؤول "وحدات حماية الشعب الكردية وجميع القوى المسلحة انسحبت بالتأكيد من غالبية منطقتنا". وأضاف "أردوغان لم يكن محددا في تصريحاته الهجومية إذا كان يقصدنا أم يقصد أحدا آخر".

* اشتباكات في سوريا

قال أردوغان إن الاشتباكات في سوريا مستمرة وإن 11 مقاتلا من فصيل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا سقطوا قتلى اليوم الخميس.

وقال "هؤلاء الإرهابيين يهاجمون الجيش الوطني السوري، والجيش الوطني السوري يرد بالمثل. سقط 11 شهيدا من الجيش الوطني السوري هذا الصباح. وقتل عدد أكبر من الطرف الآخر".

ووفق الاتفاقين الثنائيين أوقفت أنقرة هجومها مقابل انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية. وقامت قوات تركية وروسية مشتركة بتسيير دوريتين مشتركتين قرب الحدود لمراقبة تطبيق ما هو متفق عليه.

وبدأت أنقرة هجومها على وحدات حماية الشعب بعدما أعلن ترامب انسحابا مفاجئا لألف جندي أمريكي من شمال سوريا في أوائل شهر أكتوبر تشرين الأول. ومنذ ذلك الحين قال الرئيس الأمريكي إن بعض القوات ستستمر هناك.

وفي وقت متأخر أمس الأربعاء قال مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب إن قواته ستستأنف العمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد سلسلة من الاجتماعات مع قادة التحالف. وكانت دعوة نواب أمريكيين لكوباني إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن سوريا أثارت غضب تركيا التي تراه إرهابيا.

وتقول مصادر تركية إن ترامب وأردوغان تجمعهما صلة قوية رغم الغضب في الكونجرس من هجوم تركيا على سوريا وشرائها لنظام دفاع صاروخي روسي ورغم ما تراه أنقرة تصريحات متباينة من الرئيس الأمريكي ذاته.

وقد تكون هذه العلاقة الشخصية بالغة الأهمية بعد شراء تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي نظام إس-400 الدفاعي من موسكو وهو ما يستوجب فرض عقوبات ضدها وفق القانون الأمريكي.

واستُبعدت تركيا بالفعل من المشاركة في برنامج طائرات إف-35 كمنتج ومشتر، ومهد هجومها على القوات الكردية في شمال شرق سوريا في التاسع من أكتوبر تشرين الأول لمزيد من الإجراءات الأمريكية بحقها.

وقال أردوغان اليوم الخميس إنه سيناقش مسألة نظام صواريخ إس-400 وطائرات إف-35 مع ترامب خلال زيارته. وأضاف أنه سيناقش أيضا إمكانية شراء أنظمة باتريوت الأمريكية إذا حصل على عرض جيد.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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