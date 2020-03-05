هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 12:08 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث لأعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان بأنقرة يوم الأربعاء. صورة لرويترز من المكتب الصحفي للرئاسة التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.)

من أورهان جوشكون وطوان جمركجي

أنقرة (رويترز) - توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو جوا يوم الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص وقف محتمل لإطلاق النار في إدلب السورية التي تشهد مواجهة بين جيشي بلديهما في حرب أدت لنزوح نحو مليون شخص خلال ثلاثة أشهر.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن من المرجح أن يتفقا في نهاية المطاف على وقف إطلاق النار خلال اللقاء، وذلك بعد أسابيع فشلت فيها الطرق الدبلوماسية في وقف القتال بين تركيا ومقاتلي المعارضة السورية من جهة وقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا من جهة أخرى.

وأضاف المسؤول أن "الدبلوماسية السياسية ستكون أكثر حسما اليوم من الدبلوماسية العسكرية".

وتدعم ضربات جوية روسية مساعي قوات الحكومة السورية لاستعادة آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد.

وفجر ذلك ما تقول الأمم المتحدة إنه قد يكون أسوأ أزمة إنسانية تشهدها الحرب الدائرة منذ تسع سنوات التي دفعت الملايين للنزوح عن منازلهم وأدت لمقتل مئات الآلاف.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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