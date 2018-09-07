أردوغان يدعو الرئيسين الإيراني والروسي لدعم وقف إطلاق نار في إدلب السورية

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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 01:17 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:17

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين (إلى اليسار) في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف). (reuters_tickers)