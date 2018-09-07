أردوغان يدعو الرئيسين الإيراني والروسي لدعم وقف إطلاق نار في إدلب السورية
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين (إلى اليسار) في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الرئيسين الإيراني والروسي للموافقة على وقف إطلاق نار في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا وقال إن مثل هذا الاتفاق سيكون "نصرا" للقمة.
ويجتمع رؤساء الدول الثلاث لمناقشة مصير إدلب بينما تتأهب أطراف الصراع لما قد تكون آخر المعارك الكبيرة في الحرب.
أدلى أردوغان بتصريحاته خلال القمة وبثها التلفزيون التركي على الهواء مباشرة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز