أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين التشارك في إدارة حقول النفط في دير الزور بشمال شرق سوريا بدلا من "استغلال الإرهابيين" لها.
وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من بروكسل "عرضت على السيد بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها".
وقال أردوغان إن بوتين يدرس العرض، مضيفا أن يمكنه تقديم عرض مماثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)