هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2020 01:03 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره التركي رجب طيب أرودغان في موسكو يوم 5 مارس آذار 2020. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين التشارك في إدارة حقول النفط في دير الزور بشمال شرق سوريا بدلا من "استغلال الإرهابيين" لها.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من بروكسل "عرضت على السيد بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها".

وقال أردوغان إن بوتين يدرس العرض، مضيفا أن يمكنه تقديم عرض مماثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك