هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 11:12 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الى اليمين) ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في صورة من أرشيف رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تتنحى روسيا جانبا في سوريا وتترك لتركيا التعامل مع قوات الحكومة السورية بمفردها.

وقالت تركيا بعد مقتل عدد من جنودها في ضربة جوية نفذتها الحكومة السورية يوم الخميس إنها ستسمح للمهاجرين الذين تستضيفهم بالعبور بكل حرية إلى أوروبا.

وقال أردوغان في اسطنبول يوم السبت إن 18 ألف مهاجر عبروا الحدود دون أن يقدم أي دليل على الفور مضيفا أن العدد سيرتفع.

(تغطية صحفية علي كوتشوك جوتشمن - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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