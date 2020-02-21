أنقرة (رويترز) - قالت الرئاسة التركية يوم الجمعة إن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقديم دعم "ملموس" لإنهاء الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال أردوغان خلال مكالمة هاتفية إنه ينبغي أن تتوقف الهجمات في إدلب، حيث تسببت عملية للحكومة السورية مدعومة من روسيا في نزوح مئات الآلاف ووضع أنقرة وموسكو ودمشق على شفا مواجهة.

وكان متحدث ألماني قد قال إن ماكرون وميركل اتصلا يوم الخميس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعبير عن القلق بشأن الوضع الإنساني في إدلب وحثا على إنهاء الصراع هناك.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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