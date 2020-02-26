هذا المحتوى تم نشره يوم 26 فبراير, 2020 04:06 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم 19 فبراير شباط 2020. صورة حصلت عليها رويترز من المكتب الإعلامي للرئاسة التركية. يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن جنديين تركيين قُتلا في ليبيا حيث تدعم القوات التركية الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في الصراع الدائر هناك.

وتقدم تركيا دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها وتحاول التصدي لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وفي العام الماضي، وقّع الطرفان اتفاقا للتعاون العسكري وأرسلت تركيا بعدها قوات ومقاتلين من جماعة الجيش الوطني السوري المتحالفة معها إلى ليبيا.

وتؤكد تركيا أن قواتها لا تقاتل في ليبيا بل تساعد حكومة الوفاق الوطني في عملية التنسيق. وقال أردوغان يوم السبت إنه سقط من تركيا "عدد من الشهداء" في ليبيا، وأعلن اليوم عن مقتل جنديين تركيين.

وقال مصدر عسكري في قوات حفتر في وقت لاحق يوم الثلاثاء إن قوات شرق ليبيا أسقطت طائرة تركية مسيرة، غير أن حكومة الوفاق الوطني لم تؤكد ذلك واكتفت بقول إن ما سُمع هو سقوط صواريخ.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة "لدينا شهيدان هناك".

وأضاف "القادمون من سوريا من الجيش الوطني السوري لهم هدف مشترك. هم موجودون هناك في إطار هذه الأهداف المشتركة... أشقاؤنا الذين يقفون معنا في سوريا يرون وجودهم هناك معنا شرفا".

ويوم الأحد، قال الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر إنه قتل 16 جنديا تركيا في الأسابيع الماضية. ومنذ أرسلت تركيا جنودا وعتادا متطورا لدعم حكومة الوفاق الوطني، خسرت قوات حفتر بعضا من مكاسبها. ويلقى الجيش الوطني الليبي دعما من الإمارات ومصر وروسيا.

واتفقت القوى العالمية خلال قمة في برلين الشهر الماضي على ضرورة وقف الأعمال القتالية في ليبيا بينما تجرى عملية سياسية. واتهمت تركيا حفتر بانتهاك وقف إطلاق النار قائلة إن ضماناتها المتعلقة بحظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا تعتمد على هدنة طويلة الأمد.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يوم الجمعة إن محادثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في ليبيا والتي استؤنفت الأسبوع الماضي بعد توقفها بسبب اشتباكات على الأرض تسير "في الاتجاه الصحيح". لكن مشرعين في مناطق يسيطر عليها حفتر قالوا يوم الاثنين إنهم لن يشاركوا في محادثات مع ساسة متحالفين مع حكومة الوفاق الوطني.

(تغطية صحفية دارين باتلر - شارك في التغطية أيمن الورفلي من بنغازي - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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