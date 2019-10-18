هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 03:28 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث في اسطنبول يوم الجمعة. صورة من المكتب الاعلامي للرئاسة التركية محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع القادم الخطوات التي ستُتخذ في "المنطقة الآمنة" المزمعة في شمال شرق سوريا، مضيفا أنه يتعين على موسكو أن تقود الجهود في غرب سوريا لتوطيد السلام.

وأضاف أردوغان أن محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بعد أن اتفقت الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على وقف الهجوم التركي في شمال شرق سوريا من أجل السماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب. وأضاف أن جهود أنقرة وواشنطن المشتركة بشأن سوريا ستكون أكثر سهولة إذا أيدت الدائرة المحيطة بترامب نهجه الإيجابي.

وقال أردوغان "نظيري هو ترامب. مثلما نعقد المحادثات الهامة عبر الهاتف، سوف نعقد أيضا اجتماعات وجها لوجه تفتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأمريكية... تأييد الدائرة المحيطة بترامب لنهجه الإيجابي سيجعل عملنا أكثر سهولة".

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح-)

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