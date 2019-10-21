هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 11:02 ص

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان في قيصري يوم 19 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من المكتب الصحفي للرئاسة التركية يحظر إعادة بيعها أو حفظها في الأرشيف

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن بلاده ستتخذ خطوات "ضرورية" أخرى في شمال شرق سوريا بعد اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي ينتهي فيه وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام توسطت فيه واشنطن.

وقال أردوغان أمام منتدى في اسطنبول استضافته محطة تي.آر.تي وورلد التلفزيونية "سوف نناقش هذه العملية مع السيد بوتين وبعد ذلك سنتخذ الخطوات الضرورية".

ومن المقرر أن يعقد أردوغان محادثات مع بوتين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود يوم الثلاثاء.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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