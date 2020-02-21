هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 01:45 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم 19 فبراير شباط 2020. صورة حصلت عليها رويترز من المكتب الإعلامي للرئاسة التركية. يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء يوم الجمعة وسيقرر بناء على تلك المحادثة موقف تركيا إزاء الصراع العسكري بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأضاف أردوغان قائلا للصحفيين أن الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية اقترحا عقد قمة رباعية مع روسيا لكن بوتين لم يرد بعد. وكرر موقفه بأن تركيا لن تسحب قواتها من إدلب.

ومضى قائلا إن تركيا مستمرة في العمل على إقامة مأوى يضم النازحين السوريين في "منطقة آمنة" بعمق يتراوح بين 30 و35 كيلومترا في سوريا على الحدود مع تركيا.

(تغطية صحفية جان سيزر - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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