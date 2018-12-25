أردوغان يقول إنه سيلتقي مع بوتين لبحث انسحاب أمريكا من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 11:51 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في اسطنبول يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني 2018. صورة لرويترز.

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين يوم الثلاثاء إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الأرجح لبحث الانسحاب الأمريكي من سوريا.

ولم يكشف أردوغان عن موعد اللقاء. ونقلت قناة (سي.إن.إن ترك) عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله يوم الثلاثاء إنه سيسافر إلى روسيا في غضون أيام لمناقشة الأمر نفسه.

وقال متحدث باسم أردوغان يوم الاثنين إن تركيا ستعزز التنسيق مع روسيا في سوريا في أعقاب قرار الولايات المتحدة سحب قواتها.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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