هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أكتوبر, 2019 04:56 م

أردوغان يتحدث خلال تجمع في تركيا يوم 19 اكتوبر تشرين الأول 2019. صورة من المكتب الإعلامي للرئاسة التركية محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن تركيا تتوقع أن تفي الولايات المتحدة بوعودها وألا تلجأ لأساليب تستهدف تعطيل اتفاق بين البلدين الحليفين بحلف الأطلسي والذي أوقفت بموجبه أنقرة هجومها في شمال شرق سوريا مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة.

وكانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا يوم الخميس على هدنة لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا للسماح لوحدات حماية الشعب الكردية السورية بالانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى تركيا لإقامتها. وقال أردوغان إن الهجوم سيُستأنف إذا لم يكتمل الانسحاب خلال هذه المدة.

وقال أردوغان متحدثا في تجمع في اسطنبول إنه أبلغ دول الاتحاد الأوروبي ووفدا أمريكيا بأن تركيا ستستأنف العملية العسكرية إذا فشل الاتفاق.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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