أردوغان يقول إنه يهدف إلى تأمين شرقي الفرات في شمال سوريا
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الرئيس التركي رجب طيب ارودغان في كولونيا يوم 29 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: فولفجانج راتاي - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا تهدف إلى تأمين السيطرة على شرقي نهر الفرات في شمال سوريا بالقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة.
وقال أردوغان الذي كان يتحدث في أولى جلسات البرلمان إن تركيا تهدف أيضا إلى القضاء على تطهير منطقتي سنجار وقنديل العراقيتين من المسلحين الأكراد.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية وتربط بينها وبين حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ عقود في جنوب شرق تركيا.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية تحرير ياسمين حسين)
رويترز