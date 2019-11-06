هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 01:39 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم 30 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من المكتب الإعلامي للرئاسة التركية. يحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في أرشيف.

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن بلاده اعتقلت زوجة أبو بكر البغدادي بعد أكثر من أسبوع من مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية عندما فجر نفسه خلال غارة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا.

وأضاف أردوغان في خطاب في جامعة أنقرة "الولايات المتحدة قالت إن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا... لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. أيضا، اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا".

وقال مسؤول تركي كبير هذا الأسبوع إن تركيا اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وابنتها.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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