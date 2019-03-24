هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 08:23 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث في اسطنبول يوم الاحد. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن تركيا ستنقل قضية هضبة الجولان إلى الأمم المتحدة.

وقال أردوغان في مقابلة مع محطة تي.جي.آر.تي خبر إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان كان "هدية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات هناك.

كان ترامب قد قال يوم الخميس إن الوقت قد حان كي تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان التي انتزعتها من سوريا في حرب 1967 في تحول كبير في السياسة الأمريكية.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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