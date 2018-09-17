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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 02:24 م 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:24

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال اجتماع في أنقرة يوم 13 سبتمبر أيلول 2018. صورة حصلت عليها رويترز من الرئاسة التركية. تحظر إعادة الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيفات (reuters_tickers)