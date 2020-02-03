هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 05:00 م

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن التطورات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا صارت "خارج نطاق السيطرة"، وذلك بعد إعلان أنقرة مقتل خمسة من جنودها في قصف سوري.

وذكر أردوغان في وقت سابق يوم الاثنين أن بلاده سترد على الهجوم وأنه أبلغ روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد بأن "عليها التنحي جانبا".

وقال أردوغان، متحدثا من كييف، إن نحو مليون شخص في إدلب السورية يتجهون صوب الحدود التركية نتيجة لهجوم الجيش السوري المدعوم من روسيا.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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