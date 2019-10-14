هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 01:15 م

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان يتحدث إلى الصحفيين في إسطنبول يوم 13 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من المكتب الصحفي للرئاسة التركية يحظر إعادة بيعها أو حفظها في الأرشيف

أنقرة (رويترز) - لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إلى أن بلاده تسعى لطرد المقاتلين الذين يقودهم الأكراد من مدينة منبج في شمال سوريا بعد أن أبرم مسؤولون أكراد اتفاقا مع الحكومة السورية للتصدي للهجوم التركي.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن القوات السورية دخلت بلدة تل تمر في شمال شرق سوريا. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت لاحق إن قوات الحكومة السورية دخلت أيضا إلى عين عيسى في شمال البلاد صوب الخطوط الأمامية في المنطقة التي تنفذ فيها تركيا عمليتها العسكرية.

وفي حديث للصحفيين قبل التوجه لأذربيجان، قال أردوغان إن تركيا ستنفذ خططها بشأن بلدة منبج في شمال سوريا وستقوم بتوطين عرب هناك. وانهار اتفاق مع واشنطن بشأن منبج العام الماضي كان يقضي بمغادرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية للمدينة.

وقال أردوغان للصحفيين في مطار اسطنبول "اتفاقنا مع الولايات المتحدة كان يقضي بخروج المنظمات الإرهابية من منبج خلال 90 يوما... لكن عاما مر ومنبج لم تطهر بعد" في إشارة لوحدات حماية الشعب.

وأضاف "نحن.. تركيا.. لن ندخل منبج عندما تخلو. المالكون الأصليون لتلك المنطقة وهم العرب والقبائل هم الملاك الحقيقيون لذلك وسيذهبون إلى هناك. نهجنا المتعلق بذلك هو توطينهم هناك وتوفير الأمن لهم".

وقال أردوغان يوم الاثنين إنه لا يعتقد أن أي مشاكل ستقع في مدينة كوباني السورية بعد انتشار الجيش السوري على الحدود، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى "نهجا إيجابيا".

وأضاف "هناك الكثير من الشائعات الآن. لكن... مع النهج الإيجابي الروسي في كوباني يبدو أنه لن تكون هناك أي مشكلات".

ووصف أردوغان القرار الأمريكي بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا بأنه خطوة إيجابية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك