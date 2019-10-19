هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أكتوبر, 2019 02:51 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في أنقرة يوم 16 سبتمبر أيلول 2019. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إنه سيناقش انتشار قوات الحكومة السورية في منطقة آمنة مزمع إقامتها في شمال سوريا خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع لكنه حذر من أن أنقرة "ستنفذ خططها" ما لم يتم التوصل لحل.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة يوم الخميس على وقف الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا لمدة خمسة أيام لحين انسحاب المقاتلين الأكراد من "المنطقة الآمنة".

وسيزور أردوغان سوتشي لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها.

وخلال مراسم افتتاح في إقليم قيصري في وسط البلاد قال أردوغان إن تركيا "ستحطم رؤوس" المقاتلين الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا من المنطقة في غضون مهلة الخمسة أيام المحددة لهم.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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