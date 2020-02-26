أنقرة (رويترز) - نقل تلفزيون (سي.إن.إن ترك) يوم الأربعاء عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن الولايات المتحدة لم تقدم بعد دعما لتركيا في منطقة إدلب السورية وإنه سيحتاج إلى التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذه المسألة مرة أخرى.
وقال أردوغان في حديثه إلى الصحفيين أثناء رحلة العودة من أذربيجان إنه تم إبلاغه بأن واشنطن ليس لديها أي أنظمة دفاعية من طراز باتريوت لتزويد أنقرة بها في الوقت الحالي.
وأضاف أن قمته المقترحة مع زعماء ألمانيا وروسيا وفرنسا الأسبوع المقبل "غير مؤكدة" لكن من المرجح أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول في الخامس من مارس آذار لبحث الوضع في إدلب.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)