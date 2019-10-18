هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 01:41 م

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان يصافح الناس لدى مغادرته المسجد بعد اداء صلاة الجمعة في إسطنبول. صورة لرويترز من المكتب الصحفي للرئاسة التركية. يحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في الأرشيف

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن أنقرة ستواصل عمليتها في شمال شرق سوريا بسرعة أكبر من ذي قبل إذا لم يطبق اتفاق توصلت إليه مع الولايات المتحدة لوقف العملية والسماح لانسحاب القوات الكردية بحذافيره.

وقال أردوغان للصحفيين إنه ليس مشكلة بالنسبة لتركيا إذا دخلت القوات السورية المدعومة من روسيا إلى مناطق أخلتها وحدات حماية الشعب الكردية السورية مضيفا أن أنقرة لا تعتزم البقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سوريا.

وأشار أردوغان إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية بأمر العملية يوم 6 أكتوبر تشرين الأول. وأضاف "سيتم القيام بما يلزم عندما يحين الوقت المناسب" تعليقا على خطاب من ترامب أخبر فيه أردوغان بأن لا يكون "أحمق" و "متصلبا".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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