هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 09:22 ص

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر.

وقال البيت الأبيض مساء الأحد إن القوات التركية ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها "منطقة آمنة" وإن القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.

وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة قبل المغادرة في زيارة إلى صربيا إنه يعتزم زيارة واشنطن للاجتماع مع ترامب في النصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف أن الزعيمين سيناقشان خططا بشأن المنطقة الآمنة وأنه أيضا يأمل في تسوية نزاع بخصوص الطائرات المقاتلة إف-35 خلال الزيارة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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