اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن الجيش التركي وحلفاءه من مقاتلي المعارضة السورية سيتوغلون مسافة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في أراضي سوريا خلال هجومهم على المقاتلين الأكراد، مضيفا إنهم سيطروا بالفعل على بلدة رأس العين.
وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول أن القوات التي تقودها تركيا حاصرت أيضا بلدة تل أبيض السورية الحدودية. وقال إن جنديين تركيين و16 من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قتلوا في العملية.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)