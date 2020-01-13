أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن المحادثات الجارية في موسكو بين أطراف الصراع في ليبيا، والتي يدعمها مسؤولون أتراك وروس، تسير بشكل إيجابي مضيفا أن أنقرة تعمل للتأكيد على دوام الهدنة.
ويجري زعيما الطرفين المتنافسين في ليبيا محادثات في موسكو يوم الاثنين. وتحث تركيا وروسيا الجانبين على توقيع هدنة ملزمة لإنهاء الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر وتمهيد الطريق أمام تسوية.
وأضاف أردوغان، متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في أنقرة، أنه سيحضر قمة في برلين يوم الأحد لبحث التطورات في ليبيا بمشاركة كونتي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)