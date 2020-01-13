هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 03:43 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الى اليمين) ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في أنقرة يوم الاثنين. (صورة لرويترز من القصر الرئاسي التركي يحظر اعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن المحادثات الجارية في موسكو بين أطراف الصراع في ليبيا، والتي يدعمها مسؤولون أتراك وروس، تسير بشكل إيجابي مضيفا أن أنقرة تعمل للتأكيد على دوام الهدنة.

ويجري زعيما الطرفين المتنافسين في ليبيا محادثات في موسكو يوم الاثنين. وتحث تركيا وروسيا الجانبين على توقيع هدنة ملزمة لإنهاء الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر وتمهيد الطريق أمام تسوية.

وأضاف أردوغان، متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في أنقرة، أنه سيحضر قمة في برلين يوم الأحد لبحث التطورات في ليبيا بمشاركة كونتي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك