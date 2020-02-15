أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن المشكلة في إدلب بشمال غرب سوريا لن تحل إلا بعد أن تنسحب القوات الحكومية السورية إلى ما وراء الحدود التي وضعتها تركيا وروسيا في اتفاقهما عام 2018.
وأضاف "الحل في إدلب هو انسحاب النظام (السوري) إلى الحدود المنصوص عليها في الاتفاقات. وإلا فإننا سنتعامل مع هذا قبل نهاية فبراير" في تقديم على ما يبدو لموعد نهائي أعلنته تركيا بحلول نهاية فبراير شباط.
وقال أردوغان "نود أن نفعل هذا بدعم من أصدقائنا. وإذا اضطررنا لسلوك الطريق الصعب فنحن مستعدون لهذا أيضا".
وتابع قائلا "لن يهدأ لنا بال حتى نطهر سوريا من التنظيمات الإرهابية ومن وحشية النظام (السوري)".
(تغطية صحفية طوان جمركجي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)