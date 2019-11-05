هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 11:42 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم 30 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة حصلت عليها رويترز من المكتب الإعلامي الرئاسي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لم تنسحب من "منطقة آمنة" مزمعة في شمال شرق سوريا على الرغم من اتفاقات تركية مع الولايات المتحدة وروسيا.

وأبرمت تركيا اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية، من "المنطقة الآمنة" التي تعتزم إقامتها في شمال شرق سوريا. وفي حين قالت واشنطن وموسكو إن المقاتلين غادروا، أكد أردوغان أن هذا لم يحدث.

وقال أردوغان لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة إن مقاتلي وحدات حماية الشعب ما زالوا في تل رفعت ومنبج وشرقي رأس العين التي استهدفتها تركيا في عمليتها الأخيرة. وأضاف أن تركيا ستلتزم باتفاقاتها طالما أوفت الولايات المتحدة وروسيا بوعودهما.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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