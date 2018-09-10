أردوغان: الهجوم على إدلب السورية سينطوي على مخاطر إنسانية وأمنية
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الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي في طهران يوم 7 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.)(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن الهجوم الذي تنفذه الحكومة السورية على إدلب سيسبب مخاطر إنسانية وأمنية لتركيا وأوروبا وغيرهما.
وفي مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، دعا أردوغان المجتمع الدولي أيضا للتحرك بشأن إدلب، آخر معقل للمعارضة في سوريا، وحذر من أن "العالم بأكمله سيدفع الثمن" إذا حدث غير ذلك.
وذكر أردوغان، الذي اجتمع مع نظيريه الروسي والإيراني في طهران خلال قمة الأسبوع الماضي أن روسيا وإيران مسؤولتان عن الحيلولة دون وقوع الكارثة الإنسانية في إدلب.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)
رويترز