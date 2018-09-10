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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 12:00 ص 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:00

الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي في طهران يوم 7 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.) (reuters_tickers)