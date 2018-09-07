أردوغان: الهجوم على إدلب سيؤدي لانهيار العملية السياسية في سوريا
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة يوم 15 يوليو تموز 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن استمرار الهجمات على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة سيؤدي إلى انهيار العملية السياسية في سوريا.
وقال خلال قمة طهران مع الرئيسين الإيراني والروسي إن من المهم الحفاظ على الوضع الراهن في إدلب.
ويجتمع الزعماء الثلاثة لمناقشة مصير إدلب مع تأهب أطراف الصراع السوري لما قد تكون آخر المعارك الكبيرة في الحرب.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز