هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2020 08:57 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الى اليسار) ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا يزك 22 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء إن الهجوم على جنود أتراك في سوريا يضر بمساعي السلام المشتركة في المنطقة.

وذكرت الرئاسة التركية بأن أردوغان أبلغ بوتين كذلك أن تركيا ستستخدمها حقها في الدفاع عن النفس في حال وقع هجوم مماثل.

وقصف الجيش التركي عشرات الأهداف للحكومة السورية يوم الاثنين بعد أن لفي ثمانية جنود أتراك حتفهم في قصف بإدلب في شمال غرب سوريا نفذته قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك