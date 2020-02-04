اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء إن الهجوم على جنود أتراك في سوريا يضر بمساعي السلام المشتركة في المنطقة.
وذكرت الرئاسة التركية بأن أردوغان أبلغ بوتين كذلك أن تركيا ستستخدمها حقها في الدفاع عن النفس في حال وقع هجوم مماثل.
وقصف الجيش التركي عشرات الأهداف للحكومة السورية يوم الاثنين بعد أن لفي ثمانية جنود أتراك حتفهم في قصف بإدلب في شمال غرب سوريا نفذته قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)