هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 11:29 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث للصحفيين في اسطنبول يوم 13 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من المكتب الصحفي الرئاسي التركي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.)

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا سينتهي إذا ألقى المسلحون الأكراد أسلحتهم وانسحبوا من المنطقة الآمنة المقرر إقامتها لكنه حذر من أنه ليس بوسع أي قوة وقف الهجوم حتى ذلك الحين.

وقال أردوغان إن أسرع حل هو أن يلقي المسلحون أسلحتهم وينسحبوا من المنطقة بحلول مساء يوم الأربعاء. وأضاف أن العملية التركية ستنتهي عندما تكمل تركيا إقامة "المنطقة الآمنة" وأشار إلى أن بلاده غير مستعدة للتفاوض على ذلك.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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