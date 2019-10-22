اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق سورية قريبة من الحدود مع تركيا مستمر.

ومن المقرر انتهاء وقف إطلاق النار في العملية العسكرية التركية بشمال شرق سوريا الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

وعبر أردوغان في تصريحات بمطار أنقرة قبل سفره إلى روسيا لإجراء محادثان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شعوره بخيبة الأمل بسبب تصريحات صادرة عن إيران تنتقد العملية العسكرية التركية في سوريا.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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