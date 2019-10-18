هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 03:30 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغادر مسجدا بعد صلاة الجمعة في اسطنبول. صورة حصلت عليها رويترز من المركز الإعلامي للرئاسة التركية. يحذر إعادة بيعها أو حفظها في الأرشيف.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة.

واتفقت أنقرة مع واشنطن يوم الخميس على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية. وتريد تركيا توطين اللاجئين في المنطقة التي ستخليها الوحدات.

وقال أردوغان إن مليوني لاجئي يمكن توطينهم في "المنطقة الآمنة" إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة. وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات في سوريا.

وأضاف أردوغان أن تركيا سترد على الحكومة السورية إذا "ارتكبت أي خطأ". وكانت الحكومة السورية تحركت إلى بعض المناطق التي خرجت منها وحدات حماية الشعب بالفعل.

(تغطية صحفية أورهان جوسكون وطوفان جومروكو - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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