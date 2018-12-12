أردوغان: تركيا ستبدأ عملية شرقي الفرات في سوريا "خلال أيام"

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 11:51 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأرجنتين يوم 1 ديسمبر كانون الأول 2018 في صورة لرويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا ستبدأ عملية شرقي نهر الفرات في شمال سوريا "خلال أيام" في خطوة قد تزيد من تعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال أردوغان في كلمة "سنبدأ العملية لتطهير شرق الفرات من الإرهابيين الانفصاليين خلال بضعة أيام. هدفنا لن يكون أبدا الجنود الأمريكيين".

وأنقرة وواشنطن على خلاف منذ فترة طويلة بشأن السياسة الخاصة بسوريا حيث تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابي.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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