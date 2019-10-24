هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 02:59 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في سوتشي في روسيا يوم 22 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن تركيا ستستخدم حقها في سحق مقاتلين أكراد لم ينسحبوا من "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا بموجب اتفاق هدنة مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق يوم الخميس اتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تركيا بشن هجوم استهدف ثلاث قرى في شمال شرق سوريا رغم الهدنة لكن روسيا قالت إن الاتفاق المبرم هذا الأسبوع ينفذ بسلاسة.

وقال أردوغان إن تركيا ستنفذ خططها من الهجوم إذا لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة الحدود وفقا لاتفاق مع روسيا. وانتقد زعماء العالم الذين يجتمعون مع قادة وحدات حماية الشعب الكردية قائلا إن مثل هذه الخطوات تعطل الحرب ضد الإرهاب.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك