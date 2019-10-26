هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أكتوبر, 2019 03:56 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في العاصمة أنقرة يوم 24 أكتوبر تشرين الأول 2019. (صورة لرويترز من الرئاسة التركية ويتم توزيعها كما تلقتها كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

اسطنبول/أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن تركيا ستطهر شمال شرق سوريا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم تف روسيا بتعهداتها بموجب اتفاق ساعد على وقف هجوم تركي في المنطقة.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ستعمل الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب لمسافة 30 كيلومترا من الحدود خلال ستة أيام تنتهي يوم الثلاثاء.

وابتداء من يوم الثلاثاء ستبدأ القوات الروسية والتركية دوريات في شريط ضيق تبلغ مساحته عشرة كيلومترات في شمال شرق سوريا.وقال أردوغان في كلمة في اسطنبول "إذا لم يتم إخلاء هذه المنطقة من الإرهابيين في نهاية المئة وخمسين ساعة سنتعامل مع الموقف بأنفسنا وسنقوم بكل عمليات التطهير".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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