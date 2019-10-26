اسطنبول/أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن تركيا ستطهر شمال شرق سوريا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم تف روسيا بتعهداتها بموجب اتفاق ساعد على وقف هجوم تركي في المنطقة.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ستعمل الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب لمسافة 30 كيلومترا من الحدود خلال ستة أيام تنتهي يوم الثلاثاء.
وابتداء من يوم الثلاثاء ستبدأ القوات الروسية والتركية دوريات في شريط ضيق تبلغ مساحته عشرة كيلومترات في شمال شرق سوريا.وقال أردوغان في كلمة في اسطنبول "إذا لم يتم إخلاء هذه المنطقة من الإرهابيين في نهاية المئة وخمسين ساعة سنتعامل مع الموقف بأنفسنا وسنقوم بكل عمليات التطهير".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)