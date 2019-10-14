هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 03:14 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث في اسطنبول يوم 13 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة من المكتب الإعلامي للرئاسة التركية محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن بلاده لن تتراجع عن العملية التي بدأتها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا "بغض النظر عما يقال"، مؤكدا أن العملية ستستمر حتى تحقيق "النصر الكامل".

وأضاف أردوغان خلال كلمة له في باكو عاصمة أذربيجان "نحن مصممون على مواصلة العملية حتى نهايتها دون أن نعبأ بالتهديدات. وسنكمل قطعا المهمة التي بدأناها".

وندد الرئيس التركي بانتقاد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للعملية التركية، مطالبا بتمويل دولي "للمنطقة الآمنة" التي تعتزم أنقرة إقامتها في شمال شرق سوريا.

(تغطية صحفية طوفان جومروكو - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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