هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 09:44 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 24 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن تركيا ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا وهي المنطقة التي لم تؤسس فيها أنقرة وواشنطن "منطقة آمنة" بعد.

وقال أردوغان "أجرينا ترتيباتنا. أعددنا خططنا للعملية وأعطينا التعليمات الضرورية" مضيفا أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية وأن هذه العمليات قد تبدأ "اليوم أو غدا".

واتفقت الولايات المتحدة مع تركيا على أن تقيما معا منطقة آمنة على الحدود السورية لكن أنقرة تقول إنها غير راضية على سير العملية وهددت من حين لآخر بتنفيذ عمليات عسكرية هناك.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير ياسمين حسين)

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