اسطنبول (رويترز) - ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين أن تركيا ستواصل الرد على الهجمات على قواتها في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بعدما قالت الحكومة إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب تسعة في قصف لقوات الحكومة السورية.
وقال أردوغان للصحفيين في اسطنبول "رددنا بالمثل على هذه الهجمات وسنواصل القيام بذلك، سواء كان ذلك بالمدفعية أو بقذائف المورتر. عازمون على مواصلة عملياتنا من أجل أمن بلدنا وشعبنا وإخواننا في إدلب".
وأضاف "من يشككون في عزمنا سيدركون عما قريب أنهم ارتكبوا خطأ".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)