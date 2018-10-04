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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 05:33 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 17:33

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في أنقرة يوم 2 أكتوبر تشرين الأول 2018. تصوير. أوميت بكطاش - رويترز (reuters_tickers)