أردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري الشعب السوري انتخابات
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في أنقرة يوم 2 أكتوبر تشرين الأول 2018. تصوير. أوميت بكطاش - رويترز(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري الشعب السوري انتخابات.
وقال أردوغان أمام منتدى في اسطنبول "عندما يجري الشعب السوري انتخابات، سنترك سوريا لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم".
واتفق أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين مقاتلي المعارضة والحكومة في شمال سوريا. ولتركيا وجود في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا وإلى الشرق منها حول جرابلس.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز