هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 06:45 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي يوم 22 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

سوتشي (روسيا) (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا وروسيا اتفقتا على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا‭‭‭ ‬‬‬إلى ما بعد 30 كيلومترا من الحدود التركية ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج.

وقال أردوغان إن القوات التركية والروسية ستقومان بدوريات مشتركة في شمال سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود مضيفا أن أنقرة ستعمل أيضا مع موسكو من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين حاليا في تركيا.

وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب محادثات مطولة بشأن الوضع في سوريا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير‭ ‬ أحمد صبحي خليفة)

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