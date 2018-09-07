أردوغان: تركيا "لن تقف موقف المتفرج "إزاء عمليات قتل تعزز الأجندة السورية
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز من الرئاسة التركية محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا "لن تقف موقف المتفرج ولن تشارك في مثل هذه اللعبة" إذا غض العالم الطرف عن قتل عشرات الآلاف لدعم أجندة الحكومة السورية.
وأضاف أردوغان في سلسلة من التغريدات على تويتر عقب اجتماع قمة ثلاثي مع زعيمي روسيا وإيران في طهران أن اللجوء إلى أساليب تستخف بحياة المدنيين "ستخدم أهداف الإرهابيين.
"إذا غض العالم الطرف عن قتل عشرات الآلاف من الأبرياء لتعزيز مصالح النظام لن نقف موقف المتفرج ولن نشارك في مثل هذه اللعبة".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
رويترز