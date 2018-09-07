أردوغان: تركيا "لن تقف موقف المتفرج "إزاء عمليات قتل تعزز الأجندة السورية

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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 10:46 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:46

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز من الرئاسة التركية محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف. (reuters_tickers)