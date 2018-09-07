أردوغان: تركيا "منزعجة بشدة" من السياسة الأمريكية في سوريا
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 14 أغسطس آب 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا "منزعجة بشدة" من دعم الولايات المتحدة لمنظمة إرهابية في سوريا على الرغم من انحسار تهديد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال أردوغان في بداية قمة ثلاثية في طهران مع نظيريه الروسي والإيراني إن واشنطن تحاول أن تجعل وجود وحدات حماية الشعب الكردية السورية شرقي الفرات دائما.
ويجتمع رؤساء الدول الثلاث، وهم الأطراف الخارجية الرئيسية في الحرب السورية، لمناقشة مصير إدلب بينما تتأهب أطراف الصراع لما قد تكون آخر المعارك الكبيرة في الحرب.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز