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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 01:11 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:11

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 14 أغسطس آب 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز. (reuters_tickers)