هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 01:01 م

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان في إسطنبول يوم الأحد. صورة لرويترز من الرئاسة التركية يُحظر إعادة بيعها أو حفظها في الأرشيف

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر ينتهك الهدنة في بلاده وبالتالي لا يتوقع منه الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تمت الدعوة إليه بين قواته والقوات الموالية للحكومة في طرابلس.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها تركيا وروسيا، غادر حفتر محادثات جرت في موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري حول وقف إطلاق النار دون التوقيع على اتفاق كما خيم إغلاق القوات التابعة له لموانئ وحقول النفط في ليبيا على قمة عقدت في برلين الأسبوع الماضي كانت تهدف للاتفاق على هدنة دائمة.

وتسعى قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس من خلال دعم مصر والإمارات ومرتزقة من روسيا وقوات أفريقية. وتدعم تركيا في المقابل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والتي يرأسها فائز السراج.

وخفت حدة القتال خلال الأسابيع الماضية لكنه اشتد في مطلع الأسبوع على جبهة جنوب طرابلس. وقال صحفي من رويترز إنه أمكن سماع دوي طلقات مدفعية. ونزح أكثر من 150 ألف شخص عن ديارهم بسبب القتال المستمر منذ شهور.

وقال أردوغان في تصريحات قبل سفره في زيارة للجزائر إن قوات حفتر انتهكت مرارا وقف إطلاق النار في ليبيا ووصف الدعم الدولي للجيش الوطني الليبي بأنه "تدليل" لحفتر.

وقال أردوغان "في هذه المرحلة نحتاج لأن نرى بوضوح من هو حفتر. إنه رجل خان قادته من قبل أيضا. ليس من الممكن أن نتوقع الرحمة والتفاهم من شخص كهذا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار".

وتابع قائلا "إنه يواصل الهجمات بكل الموارد المتاحة لديه. لكنه لن ينجح هنا".

ولم تحظ ليبيا بسلطة مركزية مستقرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي. وهناك حكومتان متنافستان في ليبيا واحدة في الشرق والأخرى في الغرب منذ ما يزيد على خمس سنوات أما السيطرة الفعلية على الأرض فتعود لجماعات مسلحة.

وقالت تركيا مرارا إن على حفتر اختيار حل سياسي للصراع وحثت القوى الأجنبية على الضغط عليه من أجل التوصل لهدنة. كما أرسلت أنقرة مستشارين ومدربين عسكريين لمساعدة حكومة الوفاق على صد هجوم حفتر على طرابلس.

وأكدت أنقرة أنها ستلتزم بحظر الأسلحة الذي فرضته الولايات المتحدة على ليبيا طالما ظل وقف إطلاق النار قائما لكنها حذرت من أنها قد ترسل أيضا قوات إذا لزم الأمر.

واتفقت القوى الأجنبية في برلين على تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من خمسة مسؤولين عسكريين من كلا جانبي الصراع لتعزيز الهدنة الهشة.

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون العسكريون للمرة الأولى في جنيف هذا الأسبوع.

وقال أردوغان يوم‭ ‬الأحد إنه لا يتوقع نتيجة من تلك اللجنة بسبب موقف حفتر.

واتفقت تركيا والإمارات ومصر وروسيا والدول الغربية في برلين على التمسك بحظر أسلحة قائم. لكن بعثة الأمم في ليبيا قالت يوم السبت إن العديد من طائرات النقل التي تحمل أسلحة متقدمة ومركبات ومقاتلين من دول شاركت في القمة تصل إلى شرق وغرب ليبيا.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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