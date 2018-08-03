أردوغان: خارطة الطريق في منبج السورية لن تتأثر بالتوتر مع أمريكا
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة بمقر البرلمان في أنقرة يوم 24 يوليو تموز 2018. صورة حصلت عليها رويترز من القصر الرئاسي التركي. تحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيفات.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إنه يتوقع ألا تتأثر خارطة الطريق المشتركة مع الولايات المتحدة بشأن مدينة منبج في شمال سوريا بالتوتر بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.
وجاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة في أنقرة بعد يومين من فرض واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكي متهم بدعم الإرهاب. وقالت تركيا إن العقوبات غير مقبولة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز