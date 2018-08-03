أردوغان: خارطة الطريق في منبج السورية لن تتأثر بالتوتر مع أمريكا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 03:07 م 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:07

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة بمقر البرلمان في أنقرة يوم 24 يوليو تموز 2018. صورة حصلت عليها رويترز من القصر الرئاسي التركي. تحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيفات. (reuters_tickers)