هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 06:57 م

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان في مؤتمر صحفي في سوتشي يوم 22 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن مسؤولين روسا أبلغوا السلطات التركية بأن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية انسحبوا من شريط على الحدود السورية التركية خلال مهلة المئة والخمسين ساعة التي حددتها أنقرة وموسكو.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد صرح في وقت سابق يوم الثلاثاء بأن وحدات حماية الشعب الكردية أكملت انسحابها قبل المهلة المحددة ولكن مساعدا كبيرا لأردوغان قال إن تركيا ستتأكد الآن من خلال دوريات مشتركة مزمعة مع روسيا ما إذا كان المقاتلون انسحبوا فعلا من المنطقة أم لا.

وقال أردوغان أيضا إن المحادثات بين المسؤولين الروس والأتراك بشأن روسيا ستستمر. وأدلى أردوغان بهذه التصريحات خلال احتفال في ذكرى تأسيس الجمهورية التركية.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)

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