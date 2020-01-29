هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 02:34 م

اسطنبول (رويترز) - نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية يوم الأربعاء عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن صبر أنقرة بدأ ينفد إزاء الهجوم العسكري في منطقة إدلب السورية، مضيفا أن روسيا تنتهك اتفاقات تهدف إلى وقف الصراع هناك.

وأثار تجدد قصف قوات الحكومة السورية، المدعومة من روسيا، على إدلب مخاوف من تدفق موجة جديدة من اللاجئين من المنطقة التي يعيش بها قرابة ثلاثة ملايين شخص.

واتفقت تركيا وروسيا، اللتان تدعم كل منهما أطرافا متصارعة في سوريا، على العمل على عدم تصعيد القتال في إدلب وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في اتفاقات سوتشي وآستانة عامي 2017 و2018.

غير أن القتال استمر في آخر معقل للمعارضة المسلحة برغم عدة اتفاقات أخرى لوقف إطلاق النار، أقربها جرى التوصل إليه هذا الشهر.

ونقلت قناة (إن.تي.في) عن أردوغان قوله "حاليا روسيا لا تلتزم باتفاقات آستانة أو سوتشي".

وأضاف للصحفيين على متن طائرة في رحلة العودة من السنغال أن تركيا أبلغت روسيا بأن صبرها بدأ ينفد.

وقال "إذا كانت هناك شراكة خالصة مع روسيا في هذا الأمر، فعليها أن توضح موقفها... نأمل أن توجه روسيا فورا التحذيرات اللازمة للنظام الذي تعتبره صديقا".

وتبني تركيا منازل في شمال إدلب لإيواء المدنيين الفارين من القصف.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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