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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 05:58 م 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:58

أردوغان خلال اجتماع مع بوتين في سوتشي بروسيا يوم الاثنين. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء. (reuters_tickers)