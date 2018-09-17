أردوغان: روسيا وتركيا تتفقان على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية
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أردوغان خلال اجتماع مع بوتين في سوتشي بروسيا يوم الاثنين. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.(reuters_tickers)
سوتشي (روسيا) (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا وروسيا قررتا إقامة منطقة منزوعة السلاح بين مقاتلي المعارضة وقوات الحكومة في محافظة إدلب السورية.
وخلال كلمة في مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية، قال أردوغان إن البلدين سينفذان دوريات عسكرية منسقة على حدود المنطقة منزوعة السلاح.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز